ФОТО ⟩ Болотник провёл открытую тренировку

В среду в Риге прошла открытая тренировка боксёра Ричарда Болотника, который 6 мая сразится с украинцем Александром Гвоздиком в андеркарте боя Сауль Альварес - Джон Райдер в Гвадалахаре (Мексика).
В настоящее время рижанин активно тренируется, а в субботу вылетит в испанский город Бенидорм, где проведёт трехнедельный лагерь со спаррингами под руководством тренера Романа Анучина.
Затем боксёр вместе со своей командой полетит в Гвадалахару.
33-летний Болотник за время своей карьеры выиграл 19 из 26 боёв (8 нокаутом). Свой последний поединок он провёл в апреле прошлого года, одолев хорвата Хрвое Сепа, для которого это поражение стало первым в карьере.
На счету 35-летнего Гвоздика 18 побед (14 нокаутом) и одно поражение - украинец потерял титул чемпиона в бою с россиянином Артуром Бетербиевым в 2019 году. После этого Гвоздик ушёл из бокса почти на 3,5 года.
Возвращение украинца состоялось 11 февраля 2023 года в бою против мексиканца Хосе Обандо. Это противостояние прошло все отведенные шесть раундов и завершилось победой украинца единогласным решением судей.
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