ФОТО ⟩ Болотник провёл открытую тренировку

В настоящее время рижанин активно тренируется, а в субботу вылетит в испанский город Бенидорм, где проведёт трехнедельный лагерь со спаррингами под руководством тренера Романа Анучина.

Затем боксёр вместе со своей командой полетит в Гвадалахару.

33-летний Болотник за время своей карьеры выиграл 19 из 26 боёв (8 нокаутом). Свой последний поединок он провёл в апреле прошлого года, одолев хорвата Хрвое Сепа, для которого это поражение стало первым в карьере.

На счету 35-летнего Гвоздика 18 побед (14 нокаутом) и одно поражение - украинец потерял титул чемпиона в бою с россиянином Артуром Бетербиевым в 2019 году. После этого Гвоздик ушёл из бокса почти на 3,5 года.

Возвращение украинца состоялось 11 февраля 2023 года в бою против мексиканца Хосе Обандо. Это противостояние прошло все отведенные шесть раундов и завершилось победой украинца единогласным решением судей.