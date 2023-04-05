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ВИДЕО ⟩ В Бельгии футболист влетел на машине в спортзал, где играли дети

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Футболист не справился с управлением и на огромной скорости влетел в спортзал, проломив стену.
Футболист не справился с управлением и на огромной скорости влетел в спортзал, проломив стену. Фото: KoraMaroc/Twitter

Марокканский футболист Софьян Кьюин попал в жуткую аварию, находясь за рулём автомобиля.

Автомобиль полузащитника бельгийского клуба "Лёвен" на большой скорости столкнулся с препятствием и, подпрыгнув в воздухе, влетел в спортзал, пробив фасад здания. В зале в этот момент закончилась тренировка у одной группы детей и должна была начаться у другой. 

25-летний спортсмен не пострадал, сообщается, что на момент аварии он находился в шоковом состоянии и был отправлен в больницу на обследования.

Мэр города прокомментировал случившееся, заявив, что всё могло закончиться куда хуже: "Могла произойти катастрофа". Перед тем, как машина оказалась в спортзале, там проходила тренировка у девочек. Они пошли в раздевалки за 11 секунд до случившегося".

После происшествия клуб "Лёвен" объявил, что приостанавливает контракт с футболистом на неопределённый срок. "Мы ожидаем завершения расследования", - говорится в официальном заявлении команды.

Свидетели утверждают, что автомобиль мог двигаться со скоростью около 200 км/ч при ограничении в 90 км/ч.

Кьюин перешёл в "Лёвен", который выступает в высшем дивизионе чемпионата Бельгии, в сентябре 2022 года. Полузащитник имеет опыт игры за молодёжную сборную Марокко.

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