ВИДЕО ⟩ В Бельгии футболист влетел на машине в спортзал, где играли дети

Автомобиль полузащитника бельгийского клуба "Лёвен" на большой скорости столкнулся с препятствием и, подпрыгнув в воздухе, влетел в спортзал, пробив фасад здания. В зале в этот момент закончилась тренировка у одной группы детей и должна была начаться у другой.

🚨🚨🚨 El momento del grave accidente de Sofian Kiyine 😟

ALLAH Y CHAFIH 🤲pic.twitter.com/EU8nx5v6pa — Futbol Marroqui 212 (@FutbolMarroqui) March 30, 2023

25-летний спортсмен не пострадал, сообщается, что на момент аварии он находился в шоковом состоянии и был отправлен в больницу на обследования.

Мэр города прокомментировал случившееся, заявив, что всё могло закончиться куда хуже: "Могла произойти катастрофа". Перед тем, как машина оказалась в спортзале, там проходила тренировка у девочек. Они пошли в раздевалки за 11 секунд до случившегося".

После происшествия клуб "Лёвен" объявил, что приостанавливает контракт с футболистом на неопределённый срок. "Мы ожидаем завершения расследования", - говорится в официальном заявлении команды.

Sofian Kiyine was rushed to hospital after a horrific car crash that saw his vehicle launch off a roundabout into the air and smash through the wall of a sports hall in Belgium. pic.twitter.com/JOLHxAmQ79 — Football 24/7 (@Foet247Benelux) March 31, 2023

Свидетели утверждают, что автомобиль мог двигаться со скоростью около 200 км/ч при ограничении в 90 км/ч.

Кьюин перешёл в "Лёвен", который выступает в высшем дивизионе чемпионата Бельгии, в сентябре 2022 года. Полузащитник имеет опыт игры за молодёжную сборную Марокко.