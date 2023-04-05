В Латвии возобновили обязательную службу: что нужно знать

В среду, 5 апреля, Сейм в окончательном чтении принял закон о Службе государственной обороны (СГО). Таким образом в Латвии постепенно возобновляется обязательная служба. RUS TVNET собрал главное по теме.
Самое важное. Кратко
Закон о Службе гособороны предусматривает, что прохождению службы в первую очередь подлежат граждане-мужчины в течение одного года после достижения 18-летнего возраста, то есть рожденные после 1 января 2004 года.
Первый набор в армию планируется на добровольной основе. Лица имеют право подать заявку на прохождение СГО до 15 мая этого года. Они начнут службу 1 июля этого года.
В этом году планируется призвать 300 молодых людей.
С 1 января 2024 года служба определена как обязательная. Также во время второго призыва гражданам Латвии первоначально будет предложено поступить на службу добровольно. Однако в случае необходимости недостающее количество лиц в возрасте от 18 до 19 лет будет призвано.
Решения о призыве в СГО будут направлены призывникам на электронный адрес или декларированный адрес проживания либо доставлены лично. Ранее сообщалось, что в следующем году могут призвать 600 молодых людей.
СГО подлежат граждане-мужчины до 27 лет.
Для добровольцев
Прием добровольцев будет проходить до 15 мая. Граждане могут позвонить по номеру 67 072 793, написать на электронную почту vad@klustikaravirs.lv или обратиться в центр набора Национальных вооруженных сил по адресу ул. Крустабазницас, 9, Рига.
В этом году 300 молодых людей, зачисленных в СГО, будут направлены в механизированную пехотную бригаду сухопутных войск в Адажи.
Призывники будут жить в недавно построенных казармах, питаться в крупнейшей военной столовой в странах Балтии, тренироваться на полигоне в Адажи и, возможно, в других местах Латвии.
В СГО добровольно могут заявиться граждане - мужчины и женщины - с 18 лет до 27 лет.
Подробнее
Прохождение СГО осуществляется одним из следующих способов:
- 11 месяцев в составе регулярных сил Национальных вооруженных сил или Земессардзе;
- пять лет в Земессардзе с выполнением служебных задач в течение не менее 21 дня индивидуального обучения и не более семи дней коллективного обучения ежегодно.
Также военную службу можно пройти, обучаясь в течение пяти лет по программе, предусмотренной для студентов высших учебных заведений и колледжей, в военном учебном заведении и подразделении Национальных вооруженных сил, общее время выполнения учебных и служебных заданий которого составляет не менее 180 дней.
Подчиненные Службе гособороны лица, которые в силу своих мыслей, взглядов или религиозных убеждений не могут выполнять военную службу, могут ее заменить на альтернативную службу в установленном настоящим законом порядке.
Альтернативная служба будет проходить 11 месяцев в находящихся в подчинении Министерства обороны учреждениях.
Гражданин, осваивающий профессию врача, помощника врача или медсестры, сможет выбрать один из видов прохождения СГО независимо от установленных Национальными вооруженными силами приоритетов. Учитывая профессиональные знания и навыки обучающихся лиц, их можно будет назначить на должности, связанные с соответствующей сферой.
Отсрочка и исключения
Гражданин, который после достижения 18-летнего возраста продолжает получать образование, за исключением высшего образования, подлежит прохождению СГО в течение одного года после окончания учебного заведения.
Если гражданин после достижения 18-летнего возраста продолжает получать образование, за исключением высшего образования, и не выпустился до достижения 24-летнего возраста, он подлежит призыву в СГО в течение одного года после достижения возраста 24 лет.
Граждане, получающие высшее образование или уже получившие его, также могут быть призваны в СГО в том случае, если, согласно потребностям Национальных вооруженных сил, не удается укомплектовать полный состав из числа добровольцев и призывников, подлежащих СГО в приоритетном порядке.
Хотя изначально законом было предусмотрено, что состояние здоровья призывников будут оценивать семейные врачи, в итоге было решено, что обследовать молодых людей будут армейские структуры.
В Минобороны сообщили, что к воинской службе не будут допущены лица с хроническими проблемами со здоровьем, такими как серьезные инфекционные заболевания или ограниченная подвижность.
Компенсации
За участие в СГО будет выплачиваться ежемесячная компенсация в размере 300 евро.
Военнослужащие гособороны, которые заявились на службу добровольно, имеют право получить компенсацию за выполнение служебных обязанностей в повышенном размере.
Кабинет министров устанавливает размер и порядок выплаты компенсации. Компенсация не подлежит взысканию долгов.
Добровольцы СГО по завершении 11-месячной службы независимо от выбора - продолжить карьеру в Национальных вооруженных силах или уволиться в резерв - получат дополнительную компенсацию в размере 1100 евро.
Добровольцы, прошедшие службу, при условии соблюдения ими правил приема в вузы получат финансирование на высшее образование по учебным направлениям, установленным Кабинетом министров.
Дополнены и социальные гарантии военнослужащих во время прохождения службы - предусмотрено право детей военнослужащих вне очереди поступить в детский сад.
Военнослужащие гособороны и проходящие альтернативную службу также имеют право получить компенсацию за выполнение служебных обязанностей.
Наказание за неявку
Законом предусматривается административное взыскание за неявку на установленные проверки, указанные в повестке Минобороны, без уважительной причины. Уклонист может быть предупрежден или оштрафован на сумму до 350 евро.
За уклонение от военной службы лицо может быть привлечено к ответственности в порядке, установленном Уголовным законом.
Закон предусматривает, что до 2027 года граждане, постоянно проживающие за границей и сообщившие свой адрес проживания за границей в Управление по делам гражданства и миграции, не будут призываться в СГО.
Протест против СГО
В день принятия закона, 5 апреля, группа граждан, представителей неформальной инициативы Rīko!, организовала пикет против обязательной военной службы. Пикет начался в 8:30 на перекрестке улиц Торня и Екаба у Сейма. По наблюдениям портала TVNET, многочисленностью он не отличился - пришло всего пару человек.
Галерея: Пикет против обязательной военной службы
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