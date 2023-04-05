В Латвии возобновили обязательную службу: что нужно знать

Отсрочка и исключения

Гражданин, который после достижения 18-летнего возраста продолжает получать образование, за исключением высшего образования, подлежит прохождению СГО в течение одного года после окончания учебного заведения.

Если гражданин после достижения 18-летнего возраста продолжает получать образование, за исключением высшего образования, и не выпустился до достижения 24-летнего возраста, он подлежит призыву в СГО в течение одного года после достижения возраста 24 лет.

​Граждане, получающие высшее образование или уже получившие его, также могут быть призваны в СГО в том случае, если, согласно потребностям Национальных вооруженных сил, не удается укомплектовать полный состав из числа добровольцев и призывников, подлежащих СГО в приоритетном порядке.

Хотя изначально законом было предусмотрено, что состояние здоровья призывников будут оценивать семейные врачи, в итоге было решено, что обследовать молодых людей будут армейские структуры.

В Минобороны сообщили, что к воинской службе не будут допущены лица с хроническими проблемами со здоровьем, такими как серьезные инфекционные заболевания или ограниченная подвижность.

Компенсации

За участие в СГО будет выплачиваться ежемесячная компенсация в размере 300 евро.

Военнослужащие гособороны, которые заявились на службу добровольно, имеют право получить компенсацию за выполнение служебных обязанностей в повышенном размере.

Кабинет министров устанавливает размер и порядок выплаты компенсации. Компенсация не подлежит взысканию долгов.