ВИДЕО ⟩ Сербский футболист получил суровое наказание за толчок арбитра

Митрович во время четвертьфинального поединка Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед" (1:3) был удалён на 72-й минуте, после чего попытался схватить за руку арбитра Криса Кавану, который назначил пенальти в ворота лондонцев.

Fulham'ın Sırp forveti Aleksandar Mitrovic, hakem Chris Kavanagh'ı ittiği için İngiltere Futbol Federasyonu'ndan 8 maç ceza aldı.pic.twitter.com/4h4SljBVxo — Sporxtv (@sporxtv) April 4, 2023

Также на два матча по итогам той встречи дисквалифицирован главный тренер "Фулхэма" Марку Силва. Он неподобающим образом вёл себя у боковой линии.

Футбольная ассоциация Англии приняла решение наказать Митровича дисквалификацией на восемь игр. Три из них - за красную карточку, три - за агрессивное поведение и две - за использование нецензурных выражений. Кроме того, на него был наложен штраф в размере 85 000 евро.

Следующий матч он сможет сыграть только 13 мая против "Саутгемптона". Отсутствие сербского нападающего станет болезненным ударом для "Фулхэма", так как он с 11 голами является лучшим бомбардиром команды.

"Фулхэм" с 39 очками в 28 играх занимает 10-ю позицию в турнирной таблице АПЛ.