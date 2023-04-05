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ВИДЕО ⟩ Сербский футболист получил суровое наказание за толчок арбитра

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Александар Митрович
Александар Митрович Фото: Reuters/ScanPix

Сербский футболист Александар Митрович, выступающий в Английской Премьер-лиге (АПЛ), дисквалифицирован за толчок судьи и пропустит ближайшие восемь матчей за "Фулхэм", сообщает Sky Sports.

Митрович во время четвертьфинального поединка Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед" (1:3) был удалён на 72-й минуте, после чего попытался схватить за руку арбитра Криса Кавану, который назначил пенальти в ворота лондонцев.

Также на два матча по итогам той встречи дисквалифицирован главный тренер "Фулхэма" Марку Силва. Он неподобающим образом вёл себя у боковой линии.

Футбольная ассоциация Англии приняла решение наказать Митровича дисквалификацией на восемь игр. Три из них - за красную карточку, три - за агрессивное поведение и две - за использование нецензурных выражений. Кроме того, на него был наложен штраф в размере 85 000 евро.

Следующий матч он сможет сыграть только 13 мая против "Саутгемптона". Отсутствие сербского нападающего станет болезненным ударом для "Фулхэма", так как он с 11 голами является лучшим бомбардиром команды.

"Фулхэм" с 39 очками в 28 играх занимает 10-ю позицию в турнирной таблице АПЛ.

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