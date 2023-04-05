Рынок природного газа откроется. Чего ждать жителям?

По рыночной цене газ бытовым потребителям предлагало лишь Latvenergo под брендом Elektrum.

С 1 мая рынок будет полностью открыт и публичный торговец перестанет существовать.

Однако не похоже, что это приведет к появлению большого количества альтернатив для населения, так как пока о намерении предлагать газ домашним хозяйствам заявила только одна компания, а прогнозы о появлении новых поставщиков в этом сегменте и активности домашних хозяйств - умеренные.

4 апреля правительство утвердило поправки к правилам торговли и использования природного газа, которые предусматривают условия универсальной услуги и последней гарантированной поставки с 1 мая.

Правила определяют, кто и как будет поставлять природный газ домохозяйствам, которые до сих пор покупали его по регулируемой цене, и, чтобы избежать больших колебаний цен в первые месяцы работы свободного рынка, устанавливают максимальную цену на газ, которая будет первоначально применяться к потребителям, не выбравшим поставщика с 1 мая.

Опрос компаний, предлагающих природный газ юридическим лицам, показал, что с 1 мая предлагать его домашним хозяйствам начнет только одно предприятие - Elenger, дочерняя компания эстонской Eesti Gaas.

Кристап Музикантс, исполнительный директор Ignitis Latvija, дочернего предприятия литовской энергетической компании Ignitis Group, сообщил, что долгосрочная стратегия предприятия не предусматривает поставки газа в сегменте домашних хозяйств. AJ Power Gas, входящая в группу предприятий AJ Power, также не планирует предлагать газ бытовым потребителям, сказал руководитель группы предприятий Роберт Самтиньш.

Компании Virši-A и Enefit в этом году тоже не планируют предлагать природный газ населению, но в отношении долгосрочных планов не так категоричны.