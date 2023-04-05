Ночью ожидается дождь и мокрый снег

Погода будет преимущественно облачной и туманной, в Курземе более ясной. Ветер слабый. Минимальная температура воздуха +2..-2 градуса, в Курземе до -4 градусов.

В четверг в Курземе ожидаются дожди. Начиная с востока страны облаков станет меньше. Будет дуть восточный ветер, слабый до умеренного, в Курземе - северный. Воздух прогреется до +9..+14 градусов, в Курземе - до +4..+9 градусов.

В ночь на четверг в Риге ожидается дождь с мокрым снегом, днем осадков не ожидается. Слабый и умеренный северный ветер сменится восточным. Температура воздуха ночью составит +1..+2 градуса, днем до +13 градусов.

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