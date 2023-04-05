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Ночью ожидается дождь и мокрый снег

rus.tvnet.lv/LETA
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Погода в Латвии
Погода в Латвии Фото: Edijs Pālens/LETA

В ночь на четверг, 6 апреля, во многих районах Латвии ожидаются дожди и мокрый снег - в основном в центральной части страны, прогнозируют синоптики.

Погода будет преимущественно облачной и туманной, в Курземе более ясной. Ветер слабый. Минимальная температура воздуха +2..-2 градуса, в Курземе до -4 градусов.

В четверг в Курземе ожидаются дожди. Начиная с востока страны облаков станет меньше. Будет дуть восточный ветер, слабый до умеренного, в Курземе - северный. Воздух прогреется до +9..+14 градусов, в Курземе - до +4..+9 градусов.

В ночь на четверг в Риге ожидается дождь с мокрым снегом, днем осадков не ожидается. Слабый и умеренный северный ветер сменится восточным. Температура воздуха ночью составит +1..+2 градуса, днем до +13 градусов.

Галерея: Погода в Латвии

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