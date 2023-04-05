Весна здесь! В четверг местами потеплеет до +14

В четверг, 6 апреля, воздух в Курземе прогреется до +3..+8 градусов, а в центральной и восточной частях страны на солнце местами до +10..+14 градусов, прогнозируют синоптики.
В Курземе пройдет небольшой снег с дождем, возможен туман. На остальной территории страны начиная с востока небо прояснится, утром местами сохранится туман.
В западной части Латвии будет дуть слабый северный ветер, в восточной части страны слабый или умеренный восточный ветер.
В Риге возможны кратковременные дожди и туман, днем или вечером прояснится. Максимальная температура воздуха составит от +7 градусов у моря до +13 градусов в восточных пригородах столицы.
Над Латвией с востока на запад движется теплый атмосферный фронт.
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