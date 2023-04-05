Fox News: Трампу грозят 136 лет тюрьмы

Обвинения в адрес Трампа

Суд Манхэттена в Нью-Йорке 4 апреля предъявил обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу. На заседании Трамп отказался признать вину.

Это первый случай в истории США, когда против бывшего главы государства выдвинуты уголовные обвинения. Экс-президент Соединенных Штатов провел в суде около двух часов, формально находясь под арестом, после чего покинул здание суда.

По версии следствия, в период с августа 2015 года по декабрь 2017-го Трамп "организовал совместно с другими лицами схему, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года путем выявления и "выкупа" негативной информации о нем с целью предотвращения ее публикации и получения выгоды для электоральных перспектив". При этом Трамп пытался скрыть эти действия, "сделав десятки ложных записей в деловой документации".

Дело Сторми Дэниэлс

Один из центральных эпизодов обвинений в адрес Трампа - так называемое дело порноактрисы Сторми Дэниэлс. Согласно обвинительному заключению, незадолго до президентских выборов Дэниэлс заплатили 130 тысяч долларов, чтобы она не рассказывала об интимной связи с Дональдом Трампом.

Сам Трамп называет выдвинутые обвинения "политическим преследованием" в связи с его планами выдвигаться на выборы 2024 года. Ожидается, что в следующий раз Трамп предстанет перед судом 4 декабря. До этого пройдут заседания, на которых будут рассмотрены ходатайства защиты экс-президента.

Дональду Трампу может грозить до четырех лет тюрьмы, спрогнозировал ранее в беседе с DW бывший спецагент Федерального бюро расследований (ФБР), специалист по противодействию мошенничеству и финансовым преступлениям Дэвид Шапиро.