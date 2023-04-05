Сейм немного смягчил условия для продления ВНЖ для граждан РФ

В среду, 5 апреля, Сейм принял в окончательном чтении поправки в Закон об иммиграции, в которых, в соответствии с предложениями МВД, определены небольшие послабления по продлению вида на жительство для граждан России.
Переходные положения закона об иммиграции предусматривают, что ВНЖ граждан России действительны до 1 сентября 2023 года. Если они хотят продлить ВНЖ, до этой даты им необходимо подать в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) документ, подтверждающий знания госязыка.
Обеспокоенный тем, что государственные органы не смогут обработать все заявки на сдачу экзаменов на знание государственного языка и продление вида на жительство, министр внутренних дел Марис Кучинскис (АС) предложил в начале февраля смягчить условия пребывания граждан России в Латвии.
Министр предложил, чтобы граждане России могли обращаться в PMLP в конце конкретного срока действия ВНЖ, а не до 1 сентября, как предусмотрено законом. В этом году может быть около 4 тысяч таких граждан России.
Из-за возражений Национального объединения от этой идеи отказались.
Поэтому Сейм сегодня принял предложенные Министерством внутренних дел изменения к закону, согласно которым, если документы на продление вида на жительство будут поданы до сентября, граждане России смогут продолжать жить в Латвии, а у PMLP будет право рассматривать заявления до года. Если они не сдадут экзамен на знание государственного языка с первого раза, то смогут пересдать его до конца ноября и до конца года представить сертификат о знании языка.
В новых предложениях, принятом сегодня в Сейме, говорится, что разрешение на постоянное проживание для гражданина России будет действовать до 1 сентября 2023 года, если у него есть необходимые документы для запроса статуса постоянного жителя Европейского Союза (ЕС)
Также принято решение, что до 31 декабря 2023 года вид на жительство будет оставаться действительным у тех граждан России, которым, чтобы получить статус постоянного жителя ЕС, нужно предоставить документы о владении латышским языком.
В случае, если потребуется переэкзаменовка, то у человека есть время до 30 ноября 2023 года, чтобы повторно сдать экзамен.
Заявка на получение статуса постоянного жителя ЕС будет рассмотрена PMLP в течение одного года с даты получения заявки. В отношении этих заявлений будет применяться самая низкая государственная пошлина, которая предназначена для иностранца за рассмотрение документов, поданных для запроса статуса постоянного жителя ЕС в Латвии.
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