Сейм немного смягчил условия для продления ВНЖ для граждан РФ

Переходные положения закона об иммиграции предусматривают, что ВНЖ граждан России действительны до 1 сентября 2023 года. Если они хотят продлить ВНЖ, до этой даты им необходимо подать в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) документ, подтверждающий знания госязыка.

Обеспокоенный тем, что государственные органы не смогут обработать все заявки на сдачу экзаменов на знание государственного языка и продление вида на жительство, министр внутренних дел Марис Кучинскис (АС) предложил в начале февраля смягчить условия пребывания граждан России в Латвии.

Министр предложил, чтобы граждане России могли обращаться в PMLP в конце конкретного срока действия ВНЖ, а не до 1 сентября, как предусмотрено законом. В этом году может быть около 4 тысяч таких граждан России.

Из-за возражений Национального объединения от этой идеи отказались.