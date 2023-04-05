В Брянской области упал украинский самолет. Пилот задержан

"Самолет по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск", - указало погрануправления ФСБ.

Пилот задержан российскими пограничниками.

Село Бутовск находится на западе Брянской области, примерно в 30 км от границы с Черниговской областью Украины, сообщает Русская служба BBC.

По словам источника Telegram-канала SHOT, самолет А-22 производства украинской компании "Аэропракт" был поврежден из стрелкового оружия. После чего пилоту пришлось совершить аварийную посадку.

В свою очередь Telegram-канал Baza утверждает, что при себе у пилота были автомат и бронежилет.