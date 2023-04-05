В Брянской области упал украинский самолет. Пилот задержан

В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет, сообщило погрануправление ФСБ по Брянской области.
"Самолет по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск", - указало погрануправления ФСБ.
Пилот задержан российскими пограничниками.
Село Бутовск находится на западе Брянской области, примерно в 30 км от границы с Черниговской областью Украины, сообщает Русская служба BBC.
По словам источника Telegram-канала SHOT, самолет А-22 производства украинской компании "Аэропракт" был поврежден из стрелкового оружия. После чего пилоту пришлось совершить аварийную посадку.
В свою очередь Telegram-канал Baza утверждает, что при себе у пилота были автомат и бронежилет.
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