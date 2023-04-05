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В Москве произошел пожар в здании Минобороны РФ

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Пожар в Москве
Пожар в Москве Фото: Ekrānuzņēmums no video

В Москве произошел пожар в одном из зданий Минобороны РФ - в доме Апраксиных, где расположены административные службы ведомства. Об этом сообщает Telegram-канал "Медуза" со ссылкой на Telegram-канал 112.

По данным канала, источник возгорания находился на 3 этаже. 

Пожару присвоен второй уровень сложности из пяти, спасатели эвакуировали людей. Сведений о пострадавших нет.

Позже сообщили, что пожар удалось локализовать. Причиной пожара в здании Минобороны в центре Москвы стал "аварийный режим электросети", сообщают аварийные службы.

Как уточняет Радио Свобода, в 2016 году этот дом уже горел, у него обрушилась кровля. Пожар тогда тушили около девяти часов.

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