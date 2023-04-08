ВИДЕО ⟩ 7 голов в матче "Валмиеры" и второе подряд поражение "Лиепаи"

Завершился четвёртый тур чемпионата Латвии по футболу, матчи которого принесли много голов и драматических развязок.
Футболисты "Елгавы" одержали вторую победу в нынешнем сезоне. На этот раз новичок чемпионата дома обыграл "Супер Нову" со счётом 2:0.
Счёт на 63-й минуте открыл Оскар Рубенис, а через несколько минут, после хаоса у ворот гостей, елгавчане попали в штангу и упустили хорошую возможность закрепить своё преимущество. Тем не менее на 72-й минуте мяч во второй раз побывал в воротах "Супер Новы" после автогола Ольгерда Ращевскиса.
RFS также набрала три очка, обыграв на своём поле "Лиепаю" - 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме.
На 52-й минуте Глеб Клюшкин получил красную карточку, оставив гостей вдесятером, что отразилось на результате 20 минут спустя, когда Андрей Илич вывел рижан вперёд. Ещё четыре минуты спустя Петр Мареш после передачи Артура Зюзина сильным ударом с острого угла удвоил преимущество хозяев поля.
"Валмиера" и "Тукумс" устроили настоящий парад голов, порадовав зрителей семью забитыми мячами - встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу действующего чемпиона страны.
Счёт на 11-й минуте неожиданным ударом из-за пределов штрафной открыл Максим Сидоров, а на 30-й минуте "Тукумс" удвоил своё преимущество - пенальти реализовал Райвис Киршс.
На 38-й минуте снова отличился футболист "Тукумса", правда на этот раз Карлис Микульскис поразил собственные ворота. На 57-й минуте сенегальский футболист Джибрил Гейе замкнул прострел Алвиса Яунземса и сравнял счёт на табло, но менее чем через минуту Киршс оформил дубль и вновь вывел гостей вперёд.
Ещё несколько минут спустя в ворота "Тукумса" был назначен пенальти, который реализовал Гейе. Окончательный счёт на табло был установлен на 75-й минуте, когда Атис Озолс неудачно головой срезал мяч в собственные ворота.
Отметим, что Гейе забил уже четыре гола в текущем сезоне и единолично возглавил список лучших бомбардиров.
"Рига" на своём поле одержала победу над "Аудой" - 2:0. Счёт в матче был открыт лишь на 69-й минуте, когда после прострела Эдуарда Дашкевича голкипер гостей отбил мяч перед собой прямо на Милоша Йойича. На третьей компенсированной к основному времени минуте второй гол в ворота "Ауды" забил Кемельо Нгуэна.
Четвёртый тур завершился домашней победой "Метты" над "Даугавпилсом" - 3:2. Счёт уже на 4-й минуте матча открыл сенегалец Усман Сов, которому ассистировал Кристофер Рекис. На 28-й минуте "Даугавпилс" благодаря усилиям Эдгара Иванова сравнял счёт.
Десять минут спустя "Метта" вновь повела в матче после красивого гола Александра Курцева, но на 54-й минуте гости сумели во второй раз сравнять счёт - на этот раз у "Даугавпилса" отличился ивуариец Исмаэль Дьоманде, который на пути к воротам разобрался с двумя защитниками. Победный гол "Метты" на 87-й минуте забил Кристофер Рекис, который оказался самым расторопным в штрафной площади соперника и головой отправил мяч в сетку.
В 5-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 9-11 апреля, "Лиепая" на своём поле сыграет с "Елгавой", "Тукумс" с "Ригой", "Ауда" с RFS, "Супер Нова" с "Меттой", а "Даугавпилс" с "Валмиерой".
Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.
Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:
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