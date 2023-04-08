ВИДЕО ⟩ 7 голов в матче "Валмиеры" и второе подряд поражение "Лиепаи"

На 38-й минуте снова отличился футболист "Тукумса", правда на этот раз Карлис Микульскис поразил собственные ворота. На 57-й минуте сенегальский футболист Джибрил Гейе замкнул прострел Алвиса Яунземса и сравнял счёт на табло, но менее чем через минуту Киршс оформил дубль и вновь вывел гостей вперёд.

Ещё несколько минут спустя в ворота "Тукумса" был назначен пенальти, который реализовал Гейе. Окончательный счёт на табло был установлен на 75-й минуте, когда Атис Озолс неудачно головой срезал мяч в собственные ворота.

Отметим, что Гейе забил уже четыре гола в текущем сезоне и единолично возглавил список лучших бомбардиров.

"Рига" на своём поле одержала победу над "Аудой" - 2:0. Счёт в матче был открыт лишь на 69-й минуте, когда после прострела Эдуарда Дашкевича голкипер гостей отбил мяч перед собой прямо на Милоша Йойича. На третьей компенсированной к основному времени минуте второй гол в ворота "Ауды" забил Кемельо Нгуэна.

Четвёртый тур завершился домашней победой "Метты" над "Даугавпилсом" - 3:2. Счёт уже на 4-й минуте матча открыл сенегалец Усман Сов, которому ассистировал Кристофер Рекис. На 28-й минуте "Даугавпилс" благодаря усилиям Эдгара Иванова сравнял счёт.

Десять минут спустя "Метта" вновь повела в матче после красивого гола Александра Курцева, но на 54-й минуте гости сумели во второй раз сравнять счёт - на этот раз у "Даугавпилса" отличился ивуариец Исмаэль Дьоманде, который на пути к воротам разобрался с двумя защитниками. Победный гол "Метты" на 87-й минуте забил Кристофер Рекис, который оказался самым расторопным в штрафной площади соперника и головой отправил мяч в сетку.

В 5-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 9-11 апреля, "Лиепая" на своём поле сыграет с "Елгавой", "Тукумс" с "Ригой", "Ауда" с RFS, "Супер Нова" с "Меттой", а "Даугавпилс" с "Валмиерой".

Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.

Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:

Фото: lff.lv