ВИДЕО ⟩ В Мексике судья ударил игрока коленом между ног

Инцидент произошёл во время матча чемпионата Мексики между "Америкой" и "Леоном" (2:2). Судья Фернандо Эрнандес ударил игрока "Леона" Лукаса Ромеро коленом в пах после того, как тот выразил недовольство засчитанным голом соперника.

После случившегося арбитр принёс извинения болельщикам и обществу в целом в социальных сетях. Кроме того, сообщается, что сразу после матча судья пошёл к клубному автобусу "Леона", чтобы извиниться перед Лукасом Ромеро.

Дисциплинарная комиссия Федерации футбола Мексики дисквалифицировала арбитра на 12 матчей местного первенства, а игрока - на два матча.