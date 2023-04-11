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ВИДЕО ⟩ В Мексике судья ударил игрока коленом между ног

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Чемпионат Мексики по футболу попал в заголовки мировых новостей, но не благодаря своим спортивным достижениям. В одном из матчей местного чемпионата арбитр умышленно ударил футболиста коленом в промежность.

Инцидент произошёл во время матча чемпионата Мексики между "Америкой" и "Леоном" (2:2). Судья Фернандо Эрнандес ударил игрока "Леона" Лукаса Ромеро коленом в пах после того, как тот выразил недовольство засчитанным голом соперника.

После случившегося арбитр принёс извинения болельщикам и обществу в целом в социальных сетях. Кроме того, сообщается, что сразу после матча судья пошёл к клубному автобусу "Леона", чтобы извиниться перед Лукасом Ромеро.

Дисциплинарная комиссия Федерации футбола Мексики дисквалифицировала арбитра на 12 матчей местного первенства, а игрока - на два матча.

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