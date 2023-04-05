ФБР задержало гражданина Эстонии: он закупал электронику для армии РФ

Главный следователь Хьюстонского отделения ФБР Джеймс Смит сообщил, что 28 марта был задержан гражданин Эстонии Андрей Шевляков, которого подозревают в закупке электронного оборудования американского производства (включая компоненты радаров и хакерское ПО) для правительства и военных РФ.

"В течение многих лет хорошо продуманная сеть г-на Шевлякова якобы позволяла ему закупать чувствительные электронные устройства американского производства для российских военных. Приобретенная им нелегально высококлассная американская технология поставила под угрозу жизнь людей как в Украине, так и в США", - пояснил Смит.

В сообщении указано, что на момент задержания у эстонца находились посылки, предназначенные для теневых компаний, в том числе около 130 килограммов радиооборудования.

Шевлякову грозит до 20 лет лишения свободы, если его признают виновным.

Шевляков был в списке запрещенных торговых посредников правительства США, но он использовал теневые компании и вымышленные имена, чтобы обойти ограничения.

По словам Смита, для дальнейшего расследования этого дела ФБР продолжит сотрудничество с Департаментом полиции безопасности Эстонии.