"Реал" нанёс "Барселоне" крупнейшее домашнее поражение в XXI веке

Команда Карло Анчелотти разгромила подопечных Хави на их стадионе со счётом 4:0.

Счёт открыл Винисиус Джуниор на 45+1-й минуте. Следом хет-трик оформил Карим Бензема (50`,58`,81`), который также поучаствовал в первом голе (сначала на него засчитали первый мяч, но позже переписали на Винисиуса).

Отметим, что мадридцы одержали самую разгромную гостевую победу над "Барселоной" за последние 60 лет.

Кроме того, "Барса" впервые в XXI веке проиграла дома с разницей в 4 гола. В последний раз каталонцы проигрывали так крупно на своём поле в 1997 году. Тогда их со счётом 4:0 обыграло киевское "Динамо" на групповом этапе Лиги чемпионов.

По итогам двух встреч сливочные одержали уверенную победу над принципиальным соперником (4:1) и впервые за 9 лет вышли в финал Кубка Испании.

В финале Кубка Испании "Реал" сыграет с "Осасуной", которая в полуфинале оказалась сильнее баскского "Атлетика" (1:0, 1:1). Проведение решающего матча запланировано на 6 мая.