Левитс оценил работу правительства по десятибалльной шкале

В отличие от 13-го Сейма, в нынешнем созыве, несмотря на длительное формирование правительства, сложилась оптимальная коалиция, считает Левитс.

При этом президент предпочел бы, чтобы правительство выступило с более амбициозной программой, хотя, по его мнению, правительство движется в правильном направлении.

Левитс призывает правительство быть более решительным, например, в реорганизации школьной сети, понимая, что сами самоуправления могут не справиться с этой задачей.

Премьер-министра Кришьяниса Кариньша президент призывает быть более настойчивым в переговорах с министрами о возможном перенаправлении средств в сектор здравоохранения. "Премьер-министр поставил перед всеми министерствами задачу найти средства, которые не расходуются. Премьер-министр должен надавить на всех министров, поговорить с каждым в отдельности и поставить эту задачу", - подчеркнул Левитс.