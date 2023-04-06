Возлюбленная Роналду снялась для журнала с большим пальцем во рту

На этот раз испанская модель попала на обложку тематического журнала о стиле жизни Sorbet, где запечатлена с собственным большим пальцем во рту.

Внутри журнала Джорджина блеснула несколькими эффектными образами и в очередной раз продемонстрировала свои женственные изгибы, которые она подчеркнула красным корсетным платьем и оранжевым футляром.

Сейчас пара живет в Саудовской Аравии, поскольку португалец подписал контракт с местным клубом до 2025 года. В стране существует запрет на проживание мужчин под одной крышей с незамужними девушками, но для знаменитого футболиста, который официально всё ещё не состоит в браке с Джорджиной, власти сделали исключение.