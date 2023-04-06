Футбольный тренер Горкш призывает пожертвовать на репатриацию Станкевича, погибшего в Дубае

Ранее RUS TVNET уже сообщал, что пропавший без вести Станкевич был найден мертвым в Дубае. Эту информацию подтвердила Государственная полиция.

Первоначальная информация, которой располагает полиция, не указывает на то, что в отношении него было совершено уголовное преступление. В последний раз Оскар выходил на связь с близкими 27 марта.

Станкевич когда-то был учеником футбольного тренера Горкша. Тренер является братом бывшего капитана сборной Латвии по футболу и бывшего президента Латвийской федерации футбола Каспара Горкша.

"Моя карьера футбольного тренера началась в Кекаве с пятилеток 2000/2001 года рождения. Чертовски отличная команда. В команде был и весельчак - Осик, всегда позитивно взволнованный, говорящий с большой страстью и наделенный самой широкой улыбкой. В семье Оскара случилась огромная трагедия и мама хочет забрать Осика домой", - написал тренер в своем профиле на Facebook.

"Пожалуйста, жители края и всё футбольное сообщество Кекавы, помогите, насколько это возможно, матери Оскара Станкевича Йоланте Станкевич", - призывает Горкш.

"Вчера наша семья получила печальное известие о смерти Оскара Станкевича. Оскар умер в Дубае. Нашей семье нужна финансовая поддержка, чтобы Оскара можно было репатриировать на родину. Ориентировочная стоимость репатриации - 10 000 евро (я бы сказал ближе к 15 000 евро), а таких денег у семьи нет, а надо перевести сына в Латвию, чтобы можно было как следует попрощаться".

Получатель: JOLANTA STANKEVIČA

Номер счета: LV42HABA0551010151281