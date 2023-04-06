На ближайшем саммите НАТО Литва будет добиваться приглашения Украины в альянс

Литва будет добиваться приглашения Украины в члены альянса во время саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле, заявил в четверг Сейм Литвы.
Об этом говорится в резолюции о целях Литвы на вильнюсском саммите НАТО. За него проголосовали 129 депутатов Сейма, никто не был против и не воздержался.
Представляя проект резолюции, председатель комитета Сейма по иностранным делам Жигимантас Павилёнис сказал, что в нем перечислены задачи для литовских политиков, которых они должны достичь за три месяца до саммита.
"Мы выступаем против серых зон безопасности, хотим опровергнуть тезис, что Россия имеет право вето на членство Украины. Мы верим, что Украина внесет свой вклад в нашу безопасность и сделает НАТО сильнее", - сказал он.
В документе говорится, что на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе, Украину "следует пригласить стать членом альянса путем подписания протоколов о присоединении и начать процесс ратификации, когда для этого возникнут условия".
Согласно резолюции, это будет стратегическое решение альянса для достижения мира в Украине и Европе. По словам Павилёниса, это было бы историческим решением.
В сентябре прошлого года, после того как Россия официально аннексировала четыре оккупированные области Украины, президент Украины Владимир Зеленский подал заявку о приеме страны в НАТО по ускоренной процедуре.
В резолюции Сейма также подчеркивается необходимость значительно усилить передовую оборону и сдерживание в Балтийском регионе и всей восточной части НАТО и увеличить постоянно дислоцированные союзные сухопутные силы в Литве до подразделения размером с бригаду.
В документе также упоминаются цели укрепления интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе возможностей противовоздушной обороны в Литве и регионе, тем самым "обеспечив плавный переход от воздушного патрулирования к противовоздушной обороне", обеспечения готовности к приему союзных войск после развертывания их боевой техники и других средств.
Закрепляется также стремление к обязательству всех государств-членов НАТО значительно увеличить финансирование обороны с выделением не менее 2% внутреннего валового продукта с 2025 года и договориться о долгосрочных инвестициях в оборонный потенциал и оборонную промышленность.
В резолюции обращается внимание на необходимость ускорить вступление Швеции в альянс.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Участвовать в нем приглашен и президент Украины Владимир Зеленский.
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