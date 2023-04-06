На ближайшем саммите НАТО Литва будет добиваться приглашения Украины в альянс

Об этом говорится в резолюции о целях Литвы на вильнюсском саммите НАТО. За него проголосовали 129 депутатов Сейма, никто не был против и не воздержался.

Представляя проект резолюции, председатель комитета Сейма по иностранным делам Жигимантас Павилёнис сказал, что в нем перечислены задачи для литовских политиков, которых они должны достичь за три месяца до саммита.

"Мы выступаем против серых зон безопасности, хотим опровергнуть тезис, что Россия имеет право вето на членство Украины. Мы верим, что Украина внесет свой вклад в нашу безопасность и сделает НАТО сильнее", - сказал он.

В документе говорится, что на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе, Украину "следует пригласить стать членом альянса путем подписания протоколов о присоединении и начать процесс ратификации, когда для этого возникнут условия".

Согласно резолюции, это будет стратегическое решение альянса для достижения мира в Украине и Европе. По словам Павилёниса, это было бы историческим решением.