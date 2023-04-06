В пруду, в Агенскалнсе, найден труп: начат уголовный процесс

В Риге, в парке Кобес, в пруду найден мертвый мужчина, начат уголовный процесс, сообщили в Госполиции.
В среду получена информация о том, что в пруду, в Агенскалнсе найден труп мужчины. Имеющаяся в распоряжении полиции первоначальная информация свидетельствует о том, что человек сам упал в пруд и погиб, однако в ходе уголовного процесса будет выяснена точная причина смерти.
Уголовный процесс начат по статье Уголовного закона "Преступные деяния против здоровья человека".
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