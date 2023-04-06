Главное за 6 апреля ⟩ Саркандаугавский путепровод, падение украинского летчика и где найти информацию о пробках

По традиции на Пасху едят яйца. Яйца - это ценный источник белка, но их нельзя слишком долго варить, предупреждает эстонский ученый Тийу Лиеберт.

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Руководитель досугового центра для детей украинских беженцев OGOGO Александра Российкина рассказала Rus.Postimees, как россиянам, которые выступают против войны, удается помогать Украине в Таллинне.

"Это не самая приятная правда обо мне", - вздыхая, признается латвийский фотограф Юлия Дмитренко в беседе с онлайн-журналом KLIK. Сейчас она большую часть времени проживает в Испании, а в Латвию, где ее ждут не только друзья, но и многолетние клиенты, наведывается всего несколько раз в год.

Год назад в конце марта эстонские сети магазинов одними из первых предложили работу украинцам, бежавшим от войны. Многие из них до сих пор работают в магазинах и чрезвычайно благодарны за предоставленную возможность.

9 марта 2022 года российские войска сбросили бомбу на роддом больницы №3 в украинском Мариуполе. Фото беременных в крови на фоне обломков здания облетели весь мир. Спустя год корреспондент Би-би-си Олеся Герасименко нашла женщин, рожавших при свечах во время авианалета, и врачей, которые продолжали работать в больнице и после бомбежки. Еще годы понадобятся на то, чтобы собрать полную картину битвы за Мариуполь, но впервые восстановленная история больницы №3 показывает, как выживал город в его самые темные дни.