Рабочая неделя в этот раз заканчивается в четверг, потому что уже завтра начинаются пасхальные выходные. Что произошло в четверг, 6 апреля, в Латвии и мире - читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 6 апреля ⟩ Саркандаугавский путепровод, падение украинского летчика и где найти информацию о пробках
Новости Латвии:
Сегодня, 6 апреля, в 10:00 в Риге состоялось торжественное открытие Саркандаугавского путепровода над железнодорожной веткой Рига - Скулте.
В Латвии неизбежно придется думать о повышении пенсионного возраста, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на внеочередном заседании правительства в четверг, 6 апреля, в ходе дискуссий об экономической ситуации в стране и возможностях ее улучшения после ознакомления с докладом о программе стабильности Латвии на 2023-2026 годы.
В среду, 5 апреля, в Марупе произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мужчина, сообщает Degpunktā.
Если действующий президент Эгил Левитс снова будет баллотироваться на этот пост, он не хотел бы, чтобы для его поддержки были использованы голоса партий, которые не являются "латышскими и прозападными". Об этом Левитс заявил в передаче LTV Rīta Panorāma.
Исследования, в том числе Ведомства интеллектуальной собственности ЕС, показывают, что Латвия является форпостом пиратства. Законы и санкции не смогли исправить ситуацию. Продолжают действовать установщики нелегального оборудования и те, кто потребляет аудиовизуальную продукцию, угрожающую безопасности Латвии, передает Diena.
Территория вокруг Рижского центрального вокзала превратилась в большую строительную площадку. Где водители и пешеходы могут найти необходимую информацию о ремонте и действующих ограничениях движения?
Пропавший без вести Оскар Станкевич, к сожалению, найден мертвым в Дубае, сообщает Государственная полиция.
За рубежом:
В Брянской области неподалеку от госграницы упал легкомоторный украинский самолет, заявило управление Погранслужбы ФСБ по области. "Пытавшийся скрыться на украинскую территорию пилот (гражданин Украины) задержан пограничным нарядом", - говорится в сообщении службы. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Бутовск, в результате него никто не пострадал.
С начала войны Россия использовала для бомбардировок Украины более 4700 ракет разной дальности. Учитывая дефицит ракет "Калибр", Н-555 и Н-101, Москва вынуждена использовать более дорогие Н-47 "Кинжал" и неточные Н-22, а также значительно снизить интенсивность обстрелов.
Украина готова к переговорам с Россией об условиях возвращения оккупированного Крыма, если в ходе весеннего контрнаступления украинской армии удастся выйти к границам полуострова, сказал заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига.
В Литве со здания бизнес-центра спрыгнули три парашютиста. О прыжках не были проинформированы ни владельцы здания, ни полиция, ни самоуправление, сообщает литовский портал 15min.lt.
В скором времени, вероятно, появится развлекательное телевидение, для работы на котором планируется привлечь таких звезд, как Максим Галкин, Андрей Макаревич, Face, и многих других, кто признан в РФ "иноагентами". Об этом со ссылкой на источники пишет "Агентство".
По традиции на Пасху едят яйца. Яйца - это ценный источник белка, но их нельзя слишком долго варить, предупреждает эстонский ученый Тийу Лиеберт.
Интересное чтиво:
Руководитель досугового центра для детей украинских беженцев OGOGO Александра Российкина рассказала Rus.Postimees, как россиянам, которые выступают против войны, удается помогать Украине в Таллинне.
"Это не самая приятная правда обо мне", - вздыхая, признается латвийский фотограф Юлия Дмитренко в беседе с онлайн-журналом KLIK. Сейчас она большую часть времени проживает в Испании, а в Латвию, где ее ждут не только друзья, но и многолетние клиенты, наведывается всего несколько раз в год.
Год назад в конце марта эстонские сети магазинов одними из первых предложили работу украинцам, бежавшим от войны. Многие из них до сих пор работают в магазинах и чрезвычайно благодарны за предоставленную возможность.
9 марта 2022 года российские войска сбросили бомбу на роддом больницы №3 в украинском Мариуполе. Фото беременных в крови на фоне обломков здания облетели весь мир. Спустя год корреспондент Би-би-си Олеся Герасименко нашла женщин, рожавших при свечах во время авианалета, и врачей, которые продолжали работать в больнице и после бомбежки. Еще годы понадобятся на то, чтобы собрать полную картину битвы за Мариуполь, но впервые восстановленная история больницы №3 показывает, как выживал город в его самые темные дни.
"Россия пытается обострить ситуацию", - рассказывает онлайн-журналу KLIK директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс. Он отмечает, что решение Путина о размещении ядерного оружия на территории Беларуси является закономерным, оно подтверждает, что использование тактического оружия по-прежнему возможно.
В Украине ожидают весеннего наступления ВСУ. Когда оно начнется, зависит, в том числе, и от погодных условий, которые анализирует для DW американский военный метеоролог Дэвид Хелмс.
В настоящее время правительство и самоуправления работают над укреплением системы гражданской обороны. Чтобы было нечто большее, чем сирены и "сумки на 72 часа". Если повезет и нас не разбудят звуки взрывов ранним утром, то о начале войны мы узнаем, когда услышим тревожные сирены, пишет Ir.
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