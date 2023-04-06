Видео ⟩ В Прейльском парке, возможно, работают "черные археологи"

Государственная полиция начала проверку, в свою очередь, Управление национального культурного наследия (NKMP) подчеркивает, что причиненный "черными археологами" ущерб на таких территориях является необратимым.

Прейльский парк является памятником культуры государственного значения и на таких территориях строго установлено, что использовать любые устройства для определения плотности металла и материала разрешается только с разрешения NKMP и собственников. Хоть и редко, но время от времени "черные археологи" об этом забывают.

Ущерб, причиненный "черными археологами", является необратимым и мешает доступу к изучению истории как ученым, так и обществу в целом. Кроме того, свидетельства о Прейльском поместье являются фрагментарными, до сих пор найденное на археологических раскопках количество предметов - мало.

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