Пт, 7.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Съехал с дороги и врезался в дерево: в Мадонском крае погиб мотоциклист

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Мотоциклетный шлем. Иллюстративное фото
Мотоциклетный шлем. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В четверг в Мадонском крае в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погиб мотоциклист, сообщили в Государственной полиции.

Авария произошла в Калснавской волости на дороге Янюкалнс - Вецкалснава.

По предварительной информации, мужчина 1983 года рождения съехал на мотоцикле с дороги и врезался в дерево. Водитель погиб, а его пассажир с травмами был доставлен в больницу.

В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 125 ДТП, 11 человек в результате аварий получили травмы, один погиб.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх