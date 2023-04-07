Съехал с дороги и врезался в дерево: в Мадонском крае погиб мотоциклист

В четверг в Мадонском крае в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погиб мотоциклист, сообщили в Государственной полиции.
Авария произошла в Калснавской волости на дороге Янюкалнс - Вецкалснава.
По предварительной информации, мужчина 1983 года рождения съехал на мотоцикле с дороги и врезался в дерево. Водитель погиб, а его пассажир с травмами был доставлен в больницу.
В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 125 ДТП, 11 человек в результате аварий получили травмы, один погиб.
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