"Мне страшно". Футболист Кержаков высказался против войны в Украине

В свою очередь "Медуза" отмечает, что Кержаков уехал с семьёй в Дубай, однако называть отъезд эмиграцией он отказывается.

"Каждый день ты видишь, читаешь новости. К тебе приходит понимание и осознание масштабности всего, что происходит. Мне и моей супруге стало очень тяжело, и мы поехали", - заявил во время интервью Кержаков.

"Мне страшно. Я никогда в жизни не мог поверить, что такое возможно. После практически каждого интервью, когда меня спрашивали, какое моё самое главное желание, которое я хотел загадать, я просил: "Чтобы не было войны".

Я не понимаю, как такое возможно, чтобы сейчас в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас проиcходит. В моей голове это не укладывается. Я пытался себе это как-то объяснить, но я не нахожу ответов", - объяснил он.