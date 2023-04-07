"Мне страшно". Футболист Кержаков высказался против войны в Украине

Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков выступил против войны в Украине. В интервью журналисту Нобелю Арустамяну футболист рассказал, что покинул Россию осенью прошлого года после начала частичной мобилизации, сообщает Русская служба ВВС.
В свою очередь "Медуза" отмечает, что Кержаков уехал с семьёй в Дубай, однако называть отъезд эмиграцией он отказывается.
"Каждый день ты видишь, читаешь новости. К тебе приходит понимание и осознание масштабности всего, что происходит. Мне и моей супруге стало очень тяжело, и мы поехали", - заявил во время интервью Кержаков.
"Мне страшно. Я никогда в жизни не мог поверить, что такое возможно. После практически каждого интервью, когда меня спрашивали, какое моё самое главное желание, которое я хотел загадать, я просил: "Чтобы не было войны".
Я не понимаю, как такое возможно, чтобы сейчас в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас проиcходит. В моей голове это не укладывается. Я пытался себе это как-то объяснить, но я не нахожу ответов", - объяснил он.
По словам Кержакова, на Кипре он общался с рэпером Оксимироном: "Он говорит, что когда человек всем сердцем за или всем сердцем против, то реально есть, о чём поговорить. А когда люди приспосабливаются — вот это проблема большая".
"А чего делать? Что ты можешь сделать? У тебя есть своя позиция и ты в рамках своей позиции делаешь всё, что можешь. Прошло уже очень много времени, ты уже не переубедишь… Если люди не переубедились и у них реально своя позиция, кто за, кто против - ну это позиция", - добавил Кержаков.
Видео: Интервью Александра Кержакова
Александр Кержаков - бывший нападающий сборной России, а также российских футбольных клубов "Зенит" и "Динамо", выступал он и за испанскую "Севилью".
Как отмечает Русская служба ВВС, в прошлом году против войны высказывались ещё ряд российских спортсменов – бывший капитан сборной России Игорь Денисов, теннисистка Дарья Касаткина, футболистка испанского "Эспаньола" Надежда Карпова, нападающий "Динамо" Фёдор Смолов, футболист Евгений Савин, которого оштрафовали за "дискредитацию армии".
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