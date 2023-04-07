В России завели дело на проживающего в Латвии главреда "Новая газета Европа"

Составленный административный протокол будет рассматривать печально известный Басманный районный суд Москвы, однако дата заседания пока неизвестна.

Министерство юстиции включило Мартынова в список "иностранных агентов" 2 сентября прошлого года.

В свою очередь в марте генпрокуратура РФ признала "нежелательной организацией" базирующийся в Риге "Свободный университет", одним из основателей которого является Мартынов.