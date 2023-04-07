Пт, 7.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В России завели дело на проживающего в Латвии главреда "Новая газета Европа"

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Главный редактор издания "Новая газета. Европа" Кирилл Мартынов - один из сооснователей "Свободного университета".
Главный редактор издания "Новая газета. Европа" Кирилл Мартынов - один из сооснователей "Свободного университета". Фото: Jānis Škapars/TVNET

Власти России в четверг завели административное дело на проживающего в Латвии главного редактора издания "Новая газета Европа" Кирилла Мартынова - на него был составлен протокол из-за отсутствия маркировки "иностранного агента", сообщает "Медиазона".

Составленный административный протокол будет рассматривать печально известный Басманный районный суд Москвы, однако дата заседания пока неизвестна.

Министерство юстиции включило Мартынова в список "иностранных агентов" 2 сентября прошлого года.

В свою очередь в марте генпрокуратура РФ признала "нежелательной организацией" базирующийся в Риге "Свободный университет", одним из основателей которого является Мартынов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх