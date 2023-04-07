В РБ бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало заочно приговорили к 17 годам колонии

Суд признал Цепкало виновным по ряду уголовных статей, в том числе по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Ранее издание "Зеркало" писало, что Цепкало обвиняли по девяти статьям, в том числе о призывах к захвату власти, создании и финансирование экстремистского формирования, а также публичных оскорблениях и клевете в отношении Александра Лукашенко. Обвинение запрашивало для Цепкало 19 лет лишения свободы.

Напомним, Валерий Цепкало собирался участвовать в выборах президента Беларуси в 2020 году, однако тогда ЦИК отказалась зарегистрировать его кандидатом, после чего Цепкало уехал из страны, опасаясь ареста. После этого его супруга Вероника Цепкало объединилась с кандидатом Светланой Тихановской и Марией Колесниковой, сформировав так называемый "женский триумвират", который противостоял Александру Лукашенко.

После выборов Тихановская и Цепкало покинули Беларусь. Колесникова была задержана в сентябре 2020 года. Через год ее приговорили 11 годам колонии. В марте 2023 года суд в Минске заочно приговорил Светлану Тихановскую к 15 годам колонии.