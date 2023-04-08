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Как Антарктика выглядела бы без льда?

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Антарктика без льда
Антарктика без льда Фото: NASA / Goddard Space Flight Center

Известно, что Южный полюс под толщей льда находится на суше, в то время, как Северный - просто точка в центральной части Северного Ледовитого океана, однако представить, как эти точки выглядели бы без ледяной толщи, было бы довольно сложно.

Если вы когда-нибудь задумывались, как выглядит суша под ледяным щитом Антарктики, самым большим в мире, у НАСА и Британской антарктической службы есть ответ. Используя спутники, датчики и информацию, собранную самолетами НАСА, исследователи создали впечатляющую карту Южного полюса, показывающую континент без ледяного покрова.

Это изображение раскрыло ученым геологию Антарктиды без льда, а также новые топографические особенности. Оказалось, что самая глубокая точка континента находится на глубине 2870 метров ниже уровня моря - примерно на 400 метров ниже, чем считалось ранее.

"Ранее у нас были обзоры топографии региона, но эта новая карта с гораздо более высоким разрешением показывает сложный горный ландшафт, холмы и равнины, которые пересекают долины и хребты", - заявил картограф Британской антарктической службы Питер Фретвелл.

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