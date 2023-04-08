The Bell: Членам правительства РФ запрещен выезд за границу

Соответствующие ограничения не распространяются на сотрудников администрации президента РФ.

Чиновники могут выезжать за границу только по служебным делам.

Выезд за границу глав правительств, в том числе министров, руководителей аппарата, их заместителей и руководителей ведомств, должен быть согласован с Мишустиным, а разрешения должны быть подписаны самим премьер-министром.

В марте телеканал "Настоящее время" сообщил, что большинство сотрудников Кремля "даже не пытаются" никуда уехать.

Правда, некоторые сотрудники администрации президента в течение года выезжали за границу, а разрешения на выезд мог подписать глава администрации Антон Вайно.

Ранее Financial Times сообщала, что на фоне растущей обеспокоенности по поводу перебежчиков российские спецслужбы пытаются воспрепятствовать выезду за границу руководителей государственных компаний и государственных чиновников, изымая у них заграничные паспорта. Международные поездки теперь имеют более строгие правила. Где-то они формализованы, а где-то зависят от конкретного решения о конкретных сотрудниках.