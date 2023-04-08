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Видео ⟩ На Бривибас гатве за короткое время в одном месте произошло две аварии

rus.tvnet.lv
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Скриншот из программы Degpunktā.
Скриншот из программы Degpunktā. Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

На одной из самых загруженных улиц Риги - на Бривибас гатве - в четверг почти одновременно и в одном месте произошли две аварии, в одной из которых легкое ранение получил ребенок, сообщает передача Degpunktā.

Незадолго до полудня основная пробка образовалась на перекрестке улиц Бривибас и Апес. Там один торопливый водитель Jeep захотел сделать маневр быстрее, чем междугородний автобус.

Водитель автобуса рассказывает, что другой водитель пытался выехать с третьей полосы.

Водитель Jeep ситуацию не комментировал.

Известно, что в момент аварии автобус был заполнен. Из-за резкого торможения ушибы получил мальчик. Чтобы убедиться, что все в порядке, на месте происшествия приехали медики неотложной помощи. Жизни мальчика ничто не угрожало, и он с родителями побежал на следующий автобус.

Видео: подробнее в сюжете Degpunktā

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