В Украину вернулся еще 31 депортированный в Россию ребенок

"В ходе четвертой миссии Save Ukraine спасено 18 детей. В настоящее время завершается пятая спасательная миссия, и 31 ребенок через несколько часов прибудет в Киев", на пресс-конференции в центре сми "Украина-Укринформ", сказал Кулеба.

С каждой миссией увеличивается количество часов допросов в Федеральной службе безопасности России, увеличивается тяжесть испытаний, которые должны пройти семьи, чтобы вернуть детей, добавил он.

К тому же после того, когда возвращение украинских детей получило массовый характер, после реализации нескольких спасательных миссий, а особенно после того, как Международный уголовный суд издал ордеры ареста на имя президента России Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой, отношение российской стороны изменилось.

"Они понимали, что каждый возвращенный ребенок является неоспоримым доказательством их преступлений", - сказал Кулеба.