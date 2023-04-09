Порзиньгис пропустит и последнюю игру своей команды

Wizards закроют сезон в воскресенье, в 20:00 по латвийскому времени, на своей площадке играя против Huston Rockets. Из-за болезни Порзиньгис не участвовал и в пяти предыдущих играх, а в целом в сезоне он пропустил 17 матчей.

В последней игре сезона в рядах Wizards не будут играть также Брэдли Бил, Кайл Кузма, Дени Авдия, Монте Моррис, Джей Хафф, Дэниел Гэффорд и Делон Райт.

Порзиньгис в этом сезоне выходил на паркет в 65 играх, в которых, в среднем, за 33 минуты заработал 23,2 очка, совершил 8,4 подбора, отдал 2,7 результативных передач и заблокировал 1,5 броска.

Wizards с 35 победами в 81 матче занимает 11-е место в Восточной конференции.