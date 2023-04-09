Россия ночью обстреляла Запорожье, погибла 11-летняя девочка

"Силы террористов Российской Федерации забрали три невинные жизни, еще пять человек были ранены в результате атак врага. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщил в Telegram глава Запорожской администрации Юрий Малашко.

По его словам, целями российских атак стали Запорожье, Орехово, Гуляйполе и 15 других населенных пунктов. Россия совершила одну ракетную атаку, четыре воздушных атаки, пять атак беспилотными летательными аппаратами и 46 обстрелов.

"В течение дня были уничтожены или повреждены несколько десятков объектов: квартиры, дома, хозяйственные здания, но со временем все это можно восстановить и построить заново. Главное в этой войне - спасти украинские жизни", - написал Малашко.

В воскресенье, 9 апреля, руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что захватчики во время обстрела частного сектора города убили 11-летнюю девочку.

Кроме того, погиб и ее 50-летний отец. Из обломков удалось достать мать девочки, за ее жизнь борются медики. Только старшая дочь в семье не пострадала от российской атаки, она в тот момент была в гостях.