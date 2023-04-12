ВИДЕО ⟩ "Рига" уходит в отрыв

Пятый тур чемпионата Латвии по футболу стартовал в воскресенье матчем "Лиепаи" и "Елгавы". Хозяева поля уже к 17-й минуте уступали со счётом 0:2 после голов Марциса Пейланса и Агриса Глауданса, но ближе к концу первого тайма "Лиепая" сумела сократить отставание благодаря голу Ибрагима Исса.

На 72-й минуте ганский футболист оформил дубль и сравнял счёт, а победный гол "Лиепаи" на 83-й минуте забил ещё один представитель Ганы Дэвид Мартин Анан.

"Рига" предсказуемо взяла три очка на выезде против "Тукумса" - 2:0. Оба гола победители забили после розыгрыша стандарта. На 18-й минуте Милош Йойич навесил в штрафную площадь, где головой передачу замкнул Кемельо Нгуэна, а на 87-й минуте Йойич подал угловой и уже ганский футболист Баба Муса точно сыграл головой.

"Ауда" и RFS не смогли выявить победителя и сыграли вничью - 0:0.

Действующий чемпион страны "Валмиера" на выезде не смог обыграть "Даугавпилс" - команды сыграли вничью 1:1. Счёт в матче на 61-й минуте открыли хозяева поля - блестящим ударом отметился Эдгар Иванов. Восстановить равновесие на табло "Валмиера" сумела на 70-й минуте, когда после серии рикошетов мяч угодил в сетку от защитника хозяев Мозеса Зууре.

В заключительном матче пятого тура "Метта" в гостях разгромила "Супер Нову" - 3:0. Голами в составе победителей отметились Бруно Мелнис, Мохамет Корреа и Лукас Вапне, который реализовал 11-метровый удар.

В 6-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 14-16 апреля, "Лиепая" на своём поле сыграет с "Аудой", RFS с "Тукумсом", "Даугавпилс" с "Ригой", "Елгава" с "Меттой", а "Супер Нова" с "Валмиерой".

Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.

Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:

Фото: lff.lv