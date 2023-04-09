Последний прокурор Нюрнбергского процесса Бен Ференц умер в США в возрасте 103 лет

Он описал Бухенвальд - один из крупнейших лагерей на территории Германии - как "чертог неописуемых ужасов".

"Меня неизгладимо травмировал опыт работы в качестве следователя по военным преступлениям в нацистских лагерях уничтожения, - писал он. - Я до сих пор стараюсь не говорить и не думать об этих подробностях".

"Даже сегодня, закрывая глаза, я вижу смертоносное видение, которое никогда не смогу забыть - крематории пылают огнем горящей плоти, груды сложенных истощенных трупов, которые ждут сожжения. Я заглянул в ад", - вспоминал он.

После войны Ференц вернулся в Нью-Йорк, чтобы заниматься юридической практикой, но вскоре его привлекли к судебному преследованию нацистов на Нюрнбергском процессе, несмотря на отсутствие опыта участия в подобных процессах.

Молодой американский юрист был направлен в Нюрнберг для сбора доказательств по одному из 12 вторичных процессов, рассматривавших акты геноцида, совершенные войсками СС.

Он стал главным обвинителем на процессе над членами "айнзацгруппен" - эскадронов смерти СС, которые действовали на территории оккупированной нацистами Восточной Европы и, по оценкам, убили более миллиона человек.

По его словам, на главном процессе в Нюрнберге над главарями нацистского режима было всего 22 обвиняемых, хотя у прокуроров имелся список в 3 тысячи человек, которые участвовали в массовых убийствах и других военных преступлениях.