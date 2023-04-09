Фото ⟩ Пасхальное настроение на рынке в Агенскалнсе

Фото: пасхальные настроения в Агенскалнсе

Пасхальные предложения на Агенскалнском рынке доступны с 7 по 9 апреля, давая возможность каждому укомплектовать пасхальный стол по своему вкусу, а также приобрести что-нибудь полезное и красивое для праздничного стола.

Самое масштабное пасхальное мероприятие ожидается 9 апреля в парке отдыха на Луцавсале, где с 11:00 до 15:00 можно будет наблюдать за выступлением фольклорных коллективов, потанцевать, покачаться на качелях, принять участие в мастерских по раскрашиванию пасхальных яиц, по изготовлению скворечников и в различных играх, а также перекусить в зоне для пикников.

Кроме того, в пасхальное воскресенье рижане и гости столицы приглашаются посетить различные мероприятия и творческие мастер-классы, которые состоятся у Большой эстрады в Межапарке с 14:00 до 17:00, где также будет проходить роспись гигантских яиц.

С 15:00 до 16:30 состоится и традиционное пасхальное празднование в рижском культурном центре Iļģuciems.

На Пасху рижане могут не только отправиться на концерты и пасхальные мероприятия, но и покачаться на специально установленных качелях: на Луцавсале, Домской площади, Ливской площади, в парке дворца культуры Ziemeļblāzma, у Большой эстрады Межапарка, а у культурных центров Imanta и Iļģuciems.

В первую Пасху, 9 апреля, в 16:00 в зале Кокару Большой эстрады в Межапарке состоится концерт Lustīgā Lieldienu saspēle, в котором примут участие коллективы Teikas muzikanti и Austra.