В Туве близким погибших в Украине не рассказали об их смерти. Солдат похоронили в 1000 км от дома

В родной для министра обороны России Сергея Шойгу республике Тыва на юге Сибири родственники нескольких человек, погибших в Украине, узнали о смерти своих близких лишь случайно, увидев их фамилии на фотографиях, опубликованных в соцсетях пользователем из Новосибирска в 1000 километрах от них, сообщает Telegram-канал "Новая Тыва".
"Новая Тыва" сообщает, что родственники погибших в Украине российских военнослужащих не были официально уведомлены о гибели близких. Фотографии с кладбища в Новосибирске были опубликованы в переписке местных жителей в Viber, и только от них люди узнали о смерти близких.
Издание утверждает, что, скрывая факты гибели, военные пытаются избежать выплаты компенсаций родственникам погибших.
В группах Viber люди пишут, что родственники погибших не знали не только о похоронах, но и о факте гибели самих солдат. А именно, вскрылось, что ""доблестное" Министерство обороны во главе с нашим "великим" земляком Шойгу даже не удосуживаются оповестить родственников о гибели солдат. Очевидно, это делается для того, чтобы не платить страховое обеспечение и единовременные пособия родственникам. Иначе почему даже нельзя сообщить о смерти и дать людям похоронить родных на своей земле?", - пишет "Новая Тыва".
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