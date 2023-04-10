Туроператор: "в Латвии больше нет туристов из России, Беларуси, Украины"

По его словам, не следует ожидать, что спрос вырастет сразу, потому что этот сегмент рынка должен оправиться от последствий пандемии и войны в Украине.

Он рассказал, что до пандемии Tez Tour в основном работал с двумя рынками в сегменте входящего туризма - туристами из Кипра и Испании, а также туристами из России. Еще одним небольшим направлением входящего туризма до Covid-19 были страны ближнего зарубежья - Эстония, Литва, Беларусь.

На вопрос о текущей ситуации Пальгов ответил, что

в Латвии больше нет туристов из России, Беларуси, Украины, а путешественники из дальних стран, таких как США или Канада, не находят Латвию достаточно интересной.

Тем временем Латвию посещают туристы из Германии и Скандинавии.

"Я думаю, что для стабилизации ситуации просто необходимо время. Никакая реклама или участие в выставках в Милане, Мадриде или Берлине не привлечет дополнительных туристов", - сказал Пальгов, добавив, что изменения произойдут, когда люди убедятся, что в Латвии и в Европе все спокойно.

В 2022 году, по предварительным данным, оборот компании достиг 32 млн евро, а прибыль - 1,2 млн евро.

В 2021 году Tez Tour работал с оборотом 20,106 млн евро, что в три раза больше, чем годом ранее, при этом убытки компании выросли на 21,9% и составили 1,106 млн евро.