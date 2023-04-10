Песков рассказал, что будет с парадом на 9 мая в этом году

Российские власти также провели парад в прошлом году, но без участия ВВС, поскольку российская армия потеряла слишком много солдат во время вторжения в Украину.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решения администраций Курска и Белгорода об отмене военного парада 9 мая. Он заявил, что такие решения принимают местные власти.

"Это прерогатива глав регионов. Они принимают решение исходя из интересов безопасности граждан. Что касается главного парада в Москве, то он готовится и планируется к проведению", - заявил Песков.

В понедельник, 10 апреля, губернаторы Курской и Белгородской областей неожиданно заявили, что не собираются проводить парад ко "Дню Победы". Там пояснили, что соответствующее решение было принято из соображений безопасности.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Россия не хочет провоцировать "противника" большим скоплением техники в центре города.

Уже сообщалось, что потери российских войск в Украине к утру понедельника, 10 апреля, достигли 178 820 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки было уничтожено 670 российских солдат.