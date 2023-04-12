Разгром "Баварии" и рекорды Холанда

Бенфика - Интер 0:2

В Лиссабоне прошёл первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "Бенфика" принимала итальянский "Интер". Встреча завершилась победой команды из Милана со счётом 2:0.

На 51-й минуте матча Николо Барелла вывел гостей вперёд, а на 81-й минуте в ворота "Бенфики" был назначен пенальти за игру рукой, который реализовал Ромелу Лукаку.

Ответный матч пройдёт в Милане 19 апреля. Победитель противостояния сыграет в полуфинале с "Наполи" или "Миланом".

Манчестер Сити - Бавария 3:0

В другом четвертьфинальном матче "Манчестер Сити" на своём поле разгромил мюнхенскую "Баварию" со счётом 3:0. На 27-й минуте полузащитник английской команды Родриго Эрнандес открыл счёт в матче. На 71-й минуте Бернарду Силва забил второй гол в ворота мюнхенцев, а на 77-й минуте норвежский нападающий Эрлинг Холанд забил третий гол в матче.

На счету Холанда теперь 11 голов в нынешнем розыгрыше турнира. Норвежец лидирует в списке бомбардиров Лиги чемпионов. Кроме того, Холанд побил рекорд по голам за сезон для игроков из Английской Премьер-Лиги. 22-летний футболист довёл количество голов во всех турнирах за клуб до 45.

Отметим, что "Бавария" потерпела самое крупное в истории поражение от английских клубов.



Ответная встреча пройдёт 19 апреля в Германии.