Секретные документы: британский самолет-разведчик едва не был сбит истребителем РФ

Российский истребитель в сентябре 2022 года чуть не сбил невооруженный британский самолет-разведчик, пишет The Washington Post, основываясь на утекших в сеть военных документах США.
Российская ракета была выпущена у берегов Крыма. Инцидент был упомянут в просочившихся документах Пентагона, которые в последние дни получили широкое распространение в социальных сетях.
Сообщается, что летевшие "безрассудно" два российских истребителя Су-27 перехватили самолет RC-135, а один из них оказался близко к самолету.
Просочившийся документ с пометкой SECRET/NOFORN, что означает, что его нельзя передавать лицам, не являющимся гражданами США, содержит другие подробности о взаимодействии России с американскими, британскими и французскими самолетами-разведчиками до конца февраля.
В другом эпизоде 30 декабря британский RC-135 вместе с двумя истребителями Typhoon был перехвачен российскими самолетами.
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