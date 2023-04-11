Секретные документы: британский самолет-разведчик едва не был сбит истребителем РФ

Российская ракета была выпущена у берегов Крыма. Инцидент был упомянут в просочившихся документах Пентагона, которые в последние дни получили широкое распространение в социальных сетях.

Сообщается, что летевшие "безрассудно" два российских истребителя Су-27 перехватили самолет RC-135, а один из них оказался близко к самолету.

Просочившийся документ с пометкой SECRET/NOFORN, что означает, что его нельзя передавать лицам, не являющимся гражданами США, содержит другие подробности о взаимодействии России с американскими, британскими и французскими самолетами-разведчиками до конца февраля.

В другом эпизоде ​​30 декабря британский RC-135 вместе с двумя истребителями Typhoon был перехвачен российскими самолетами.