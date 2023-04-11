3-2-1 – Подай заявку! Последний этап «Обучения для взрослых»

Во время проекта, каждый трудоустроенный может проходить обучение два раза независимо от количества этапов подачи заявок. Однако, следует учитывать, что одновременно можно проходить обучение только в одном учебном заведении и по одной программе. В отличие от предыдущих этапов, во время 9-го этапа обучения, каждый участник обучения может подать заявку на участие только в одной программе обучения.

Почему нужно выбрать обучение в «MC Alfa – учебный центр»?

«MC Alfa – учебный центр» является аккредитованным образовательным учреждением профессионального дальнейшего образования и профессионального совершенствования, работающим в сфере образования для взрослых, проведения семинаров и образования по интересам более 15 лет. Со времени начала проекта ЕСФ «Обучение для взрослых» в 2017 году, с хорошими отзывами о качестве обучения «MC Alfa – учебный центр» закончили более 7000 обучающихся.