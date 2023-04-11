Улдис Пиленс будет баллотироваться на пост президента

Предприниматель и основатель "Объединенного списка" (ОС) Улдис Пиленс решил баллотироваться на пост президента Латвии. Об этом политик сообщил агентству LЕТА.
Пиленс первым объявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящие в мае президентские выборы. Действующий президент Эгил Левитс пока не сообщил, будет ли повторно баллотироваться на этот пост.
Пиленс пояснил, что решение было принято после тщательных раздумий. Именно поэтому на это ушло так много времени, хотя спекуляции о его кандидатуре ходили давно.
"Пасха - время серьезных размышлений в христианском мире. [...] Это не вопрос желания или нежелания. До войны в Украине я говорил, что это не та должность, которую я хотел бы занимать. Но ситуация в мире очень изменчива, а мы ответственные люди, в том числе и те, кто приходит в политику. У меня за плечами 35 лет работы в бизнесе, я архитектор по профессии, и нужно было время, чтобы разобраться с тем очень высоким уровнем доверия, которое оказали мне депутаты ОС, чтобы понять, готов ли я взять на себя такую ответственность, чтобы обсудить это с семьей и начать упорядочивать вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью", - сказал Пиленс.
В случае избрания Пиленсу придется отказаться от предпринимательской деятельности. Он сообщил, что работа над этим уже началась.
По словам Пиленса, со стороны ОС у него будет "стопроцентная поддержка". Он пока не комментирует, на поддержку каких политических партий еще надеется, но готов встречаться со всеми представленными в Сейме силами.
На вопрос о возможности получить необходимое большинство голосов Пиленс сказал, что баллотироваться на пост президента - серьезное решение.
"Если бы мы, люди из "Объединенного списка", депутаты, я, не видели возможности получить большинство голосов, то, очевидно, это был бы просто театральный спектакль", - отметил он.
На вопрос, на поддержку какой партии он надеется, политик подчеркнул, что президента выбирают 100 депутатов, избранных гражданами Латвии. Пиленс готов идти во все фракции, разговаривать со всеми избранными депутатами, зная, что "за спиной стоит крепкий мандат "Объединенного списка".
По мнению Пиленса, в парламенте нет лучших или худших голосов, учитывая, что его выбирают граждане Латвии - граждане, которые разделяются по своей политической принадлежности, видению будущего.
"В моем понимании все 100 голосов равны. [...] На мой взгляд, совершенно точно голоса могут разделиться между оппозицией и большинством. Президент как политически нейтральное лицо отвечает за весь процесс, за весь политический спектр. Он также должен уметь коммуницировать со всем политическим спектром", - сказал Пиленс.
Кто такой Улдис Пиленс?
Улдис Пиленс родился в 1956 году в Лиепае. Высшее образование получил в Рижском политехническом институте на факультете архитектуры и строительства и в Веймарском университете архитектуры и строительства. В свое время он был главным архитектором Лиепаи и консультантом Латвийского союза архитекторов. В 1988 году основал SIA Arhitekta U.Pīlēna birojs.
Позже занялся бизнесом и до сих пор является совладельцем и председателем совета строительно-промышленного концерна UPB. Пиленс несколько раз входил в список латвийских миллионеров.
В 1997 году Улдис Пиленс был назначен председателем правлений Лиепайского порта и Лиепайской специальной экономической зоны, а с 1999 по 2000 год работал в правлении Latvenergo. Он отказался от должности госуправляющего Latvenergo, мотивируя это тем, что о нем как о должностном лице имеется несколько противоречивых судебных решений. В 2001 году Пиленс покинул пост члена правления Лиепайской специальной экономической зоны.
В 2005 году Пиленс был избран в Лиепайскую городскую думу. Участвовал в создании Лиепайского районного отделения Народной партии, был членом правления Народной партии. В мае 2022 года он объявил о создании предвыборного объединения "Объединенный латвийский список", а в июле - о создании объединения партий "Объединенный список". На выборах в 14-й Сейм был кандидатом в премьер-министры от этого списка, хотя сам на выборах не баллотировался.
В прошлом году оборот концерна UPB, по предварительным данным, составил 235 млн евро, 60% которых составил экспорт с упором на проектирование, производство и монтаж строительных конструкций.
UPB является владельцем долей капитала в предприятиях SIA Aile grupa, SIA RK Metāls, SIA UPB Energy, SIA UPB nams, SIA Būvmehanizācija, SIA UPB projekti, SIA Enna, SIA Inženieru birojs "Būve un forma", SIA Grotta и SIA Alto 4.0, а в SIA MB Betons ему принадлежат 93,5% долей.
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