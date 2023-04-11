Игрок "Реала" напал на соперника. Он подкараулил его после матча

"В прошлую субботу коллега напал на меня после матча с "Реалом". После этого последовали заявления, в которых говорилось, что я якобы пожелал боли его родственникам. С тех пор обвинение, конечно же, не было подкреплено никакими доказательствами. В оправдание нападения было использовано несчастье игрока, и это ложь, которая ранит сильнее, чем удары. Ущерб, который наносится мне и моей семье, неоправданный и непоправимый: я сталкиваюсь с угрозами, оскорблениями и даже пожеланиями смерти моей семье.