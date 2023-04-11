Игрок "Реала" напал на соперника. Он подкараулил его после матча

После матча 28-го тура Ла Лиги между "Реалом" и "Вильярреалом" (3:2) Федерико Вальверде и Алекс Баэна устроили драку. Инцидент произошёл не на стадионе, а в зоне парковки, рассказывает Kick!
Что произошло?
Как сообщает издание Marca, после игры футболисты "Вильярреала" задержались на стадионе "Сантьяго Бернабеу", чтобы отпраздновать победу над "Реалом". Когда игроки разъехались по домам, Федерико Вальверде решил отомстить Алексу Баэне. Конфликт между ними возник ещё в январе. Вальверде после матча ждал Баэну на площадке, где припаркованы автобусы команд. Он подошёл и со всей силы ударил испанца по лицу.
Почему произошёл конфликт?
Конфликт между футболистами начал разгораться в начале года. Тогда Баэна в ходе кубкового матча ударил Федерико Вальверде по ноге и сказал: "Плачь теперь, когда твой сын не родится". Тогда у Федерико были серьёзные проблемы в семье: врачи считали, что беременная жена игрока Мина Бонино не сможет выносить ребёнка. Однако все закончилось благополучно для семьи.
Вальверде очень оскорбила та фраза полузащитника "Вильярреала". Федерико дождался Алекса и пригрозил ему, чтобы тот больше не смел говорить о его семье.
Заявление в полицию
Дисциплинарная комиссия этот инцидент рассматривать не будет, но Баэна обратился в полицию.
Он опубликовал в своем Twitter следующее заявление:
"В прошлую субботу коллега напал на меня после матча с "Реалом". После этого последовали заявления, в которых говорилось, что я якобы пожелал боли его родственникам. С тех пор обвинение, конечно же, не было подкреплено никакими доказательствами. В оправдание нападения было использовано несчастье игрока, и это ложь, которая ранит сильнее, чем удары. Ущерб, который наносится мне и моей семье, неоправданный и непоправимый: я сталкиваюсь с угрозами, оскорблениями и даже пожеланиями смерти моей семье.
Вчера я сообщил об этом случае в полицию. Пусть правосудие сделает своё дело. Теперь моя задача - сосредоточиться на работе и помочь моему клубу достичь своих целей".
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