Порзиньгис о карьере: "Я знаю, многие думают, что это несексуальная цель"

Порзиньгис в этом сезоне выходил на паркет в 65 играх, в которых в среднем за 33 минуты заработал 23,2 очка, совершил 8,4 подбора, отдал 2,7 результативной передачи и заблокировал 1,5 броска.

Порзиньгис подписал контракт на следующий сезон с зарплатой в 36 миллионов долларов. Однако контракт включает "опцию игрока", которая позволяет отказаться от контракта и рассмотреть другие предложения о работе на рынке свободных агентов. По оценкам североамериканских СМИ, Wizards могут предложить латвийцу четырехлетний контракт за 180 миллионов долларов.

"Я чувствую себя здесь как дома. Хотите - верьте, хотите - нет, но мне нравится этот город. Я знаю, что многие говорят, что это несексуальная цель для свободных агентов. Однако мне здесь очень нравится", - цитирует латвийского баскетболиста NBC Sports.

Порзиньгис выражает свою симпатию сотрудникам клуба. "Я вижу, что есть желание сделать это место лучше, и, на мой взгляд, это очень ценно. Меня это волнует, поэтому я с нетерпением жду того, что произойдёт. Надеюсь, у нас скоро появится ясность".

Латвийский спортсмен должен до 23 июня решить, откажется ли он от своего годового контракта с зарплатой в 36 миллионов долларов и станет свободным агентом, чтобы рассмотреть предложения и согласовать новый контракт. Рынок свободных агентов откроется 30 июня.

Wizards с 35 победами в 82 матчах занимает 12-е место в Восточной конференции.