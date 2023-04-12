Жена Месси пустила в дом незнакомца и осуществила его мечту

"Я искал адрес Месси в интернете, но не нашёл никакой информации. Мне удалось получить его у парикмахера, который как-то обслуживал Месси на дому. Точный адрес он мне тоже не сказал, только район. Мне потребовалось около 45 минут, чтобы найти нужное место", - приводит слова Хуана Полкана Infobae.

По словам болельщика, он стоял у дома с 9 утра и почти отчаялся, когда охранник Месси пообещал вызвать полицию. Но над ним сжалилась жена футболиста Антонелла Рокуццо, которая пригласила его в дом.

"Первое, что я увидел - это стоящего передо мной в ​​тапочках Месси, который сказал мне: "Привет". Это был невероятный момент. Я рассказал ему, что люблю его, мы сфотографировались, он обнял меня и поставил автограф на моей руке", - рассказал болельщик, который в тот же день превратил автограф в татуировку.

По словам Полкана, многие люди звонили ему, чтобы узнать адрес Месси, но из уважения к футболисту он никому ничего не сказал.