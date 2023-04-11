Кандидатуру Пиленса поддерживает вся фракция "Объединенного списка"

Парламентская фракция ОС, куда входят Латвийская зеленая партия, Латвийское объединение регионов, Лиепайская партия, единогласно в лице всех 15 депутатов накануне минувших пасхальных выходных предложили Пиленсу стать кандидатом в президенты, и политик сообщил сегодня, что он согласен принять это предложение, сказал Таварс.

Депутаты ОС призвали Пиленса баллотироваться на пост президента с целью "укрепления безопасности Латвии, обеспечения динамичного и перспективного экономического развития, повышения международного влияния Латвии и защиты национальных интересов".

Таким образом, началась подготовка к выдвижению кандидатуры Пиленса в официальный срок подачи кандидатур - с 9 по 13 мая, отметил руководитель фракции.

Таварс воздержался от комментариев относительно того, с помощью чьих голосов Пиленс может получить необходимую для избрания на должность президента поддержку не менее 51 депутата. Он не исключил, что Пиленс может вести переговоры о поддержке и с коалиционными партиями.

Председатель фракции призвал и другие партии своевременно выдвинуть своих кандидатов на пост президента, чтобы обеспечить качественные дебаты.

Он отметил важность публичного обсуждения кандидатур в президенты, чтобы все общество узнало позицию кандидатов по вопросам укрепления внешней и внутренней безопасности Латвии, обеспечения международного влияния, защиты национальных интересов, экономического развития и социальной сферы.

Как сообщалось, Пиленс первым объявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящие в мае президентские выборы. Действующий президент Эгил Левитс пока не сообщил, будет ли повторно баллотироваться на этот пост.