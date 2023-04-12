Витолиньш о поражении от поляков: "Казалось, всё пройдёт легко"

Напомним, в первом проверочном матче на прошлой неделе сборная Латвии уступила полякам со счётом 3:5, но на следующий день взяла реванш со счётом 2:0.

Витолиньш в разговоре с LTV заявил, что результаты проверочных матчей не важны, так как команда будет оцениваться по результатам выступлений на чемпионате мира.

"Это подготовительный этап. Конечно, никто не хочет проигрывать. Это был только наш третий рабочий день. Есть вещи, которые нужно изменить. Может быть, мы недооценили поляков в первой игре. Казалось, всё пройдёт легко. Мы знаем, над чем работать. До следующих игр две недели. Тренировочный процесс идёт полным ходом", - сказал Витолиньш в интервью.

Специалист также добавил, что в ближайшее время тренерский штаб решит, кого из игроков поблагодарить за работу и отправить в отпуск. Сейчас на льду ежедневно тренируются 25 хоккеистов, что является максимальным числом. В конце интенсивной тренировки поверхность льда настолько повреждена, что шайба уже не скользит по ней.

22 и 23 апреля Латвия сыграет в гостях с Великобританией, а 28 и 29 апреля в "Арена Рига" пройдут матчи против швейцарской команды. 4 мая сборная Латвии завершит этап подготовки к чемпионату мира матчем против сборной Дании.

В тренерском штабе Витолиньшу будут помогать Лаурис Дарзиньш, Артур Ирбе, Артис Аболс, Петтери Нуммелин и Раймонд Вилкойтс

Чемпионат мира 2023 года, который изначально был запланирован в России, пройдёт с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия).