Фото ⟩ В рейтинге партий наибольшее падение пережило "Новое Единство"

На вопрос, за кого бы вы проголосовали, если бы завтра прошли выборы в Сейм, в марте 9,3% респондентов ответили, что свой голос отдали бы за "Новое Единство". В феврале опрос не проводился, однако по сравнению с январем рейтинг партии премьера в марте сократился на 3,4 процентных пункта.

Рейтинг партий Латвии за март 2023 года. Фото: Latvijas Televīzija

С января распределение мест пяти самых популярных партий не изменилось.

Сразу на "Новым Единством" идет оппозиционный Сою зеленых и крестьян с поддержкой в 9,1%, что 1,5 процентных пункта выше, чем в январе.

На третьем месте в рейтинге остались "Прогрессивные" с поддержкой в 7,1%, что на 0,3 процентных пункта больше, чем в январе. На четвертом месте "Объединенный список" с 6,2%, что на 0,5 процентных пункта меньше, чем в январе, а на пятом - "Национальное объединение" на 6,1%, что и на 0,5 процентных пункта меньше, чем в начале года.

Далее в рейтинге партий есть изменения. Например, партия "Латвия на первом месте" под руководством Айнарса Шлесерса поднялась на шестое место и оставила за собой партию, управляемую Алексеем Росликовом - "Стабильности!". Однако, в целом, изменения в рейтинге небольшие.

Если бы избиратели голосовали, как высказались в опросе, то барьер в 5% преодолели бы и в Сейм попали бы семь партий - те же, которые и сейчас представлены в парламенте, сообщил LTV, ссылаясь на проведенный в марте опрос SKDS.