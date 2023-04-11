В Риге, в Саркандаугаве, на трамвайной остановке появились новые столбики. Они мешают тем пассажирам транспорта, которые перемещаются с детской коляской, выйти из транспорта, сообщает передача TV3 Bez Tabu.
Видео ⟩ На трамвайной остановке в Саркандаугаве появились столбики - пассажиры с коляской не могут войти
На конкретной остановке трамвай останавливается так, что прямо перед дверью стоит столбик.
В Rīgas satiksmе жалобы на эту остановку до сих пор не были получены. Если водители трамвая останавливаются в правильном месте, то столбики перед дверьми не должны находиться.
"Столбики там установлены с учетом габаритов трамвая, - отмечает представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане. - Если наши водители останавливаются у столба остановки, проблемы не должны возникать. Иногда случается, что трамвай не приближается к столбу, тогда могут возникнуть такие ситуации. Мы обязательно поговорим с водителями об этой ситуации. Попрошу их быть внимательными. Будем надеяться, что такого больше не будет".
Видео: сюжет программы Bez Tabu
Video: Raidījuma "Bez Tabu" sižets
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