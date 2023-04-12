Что Латвия может предложить туристам?

Пандемия и война в Украине повлияли на все отрасли в Латвии, но, вероятно, одним из наиболее пострадавших оказался туризм. Снижается ли обеспокоенность туристов "небезопасностью Латвии", что страна может предложить отдыхающим и кто теперь целевая группа для входящего туризма? Обо всем этом в эфире "Кто вам платит?".
Гости эфира:
- Юлия Жагунова - опытный отельер и профессионал гостиничного бизнеса (Relais le Chevalier);
- Александр Егоров - гид по Риге ("Riga11:00");
- Эрикс Лингберзиньш - председатель ALTA, декан факультета международного туризма в Turība.
Темы эфира:
- Туристы на улицах Риги - редкое явление или совсем наоборот?
- Из каких стран едут в Латвию?
- Жемчужины в Латвии - зачем сюда едет турист, чем может впечатлить страна?
- О больших мероприятиях, которые могут привлечь туриста.
- Гастрономическое исследование под эгидой Michelin - ключ к успеху?
- О паромах Рига - Стокгольм и Рига - Хельсинки - занимается ли Латвия налаживанием линий?
- О лайнерах круизных линий - почему это важно и делает ли Рига успехи?
Встречаемся в прямом эфире в 18:00 тут или на страничке RUS TVNET в Facebook!
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