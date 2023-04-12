Что Латвия может предложить туристам?

Пандемия и война в Украине повлияли на все отрасли в Латвии, но, вероятно, одним из наиболее пострадавших оказался туризм. Снижается ли обеспокоенность туристов "небезопасностью Латвии", что страна может предложить отдыхающим и кто теперь целевая группа для входящего туризма? Обо всем этом в эфире "Кто вам платит?".