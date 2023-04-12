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Что Латвия может предложить туристам?

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем туристический сезон 2023 в Латвии
В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем туристический сезон 2023 в Латвии Фото: LETA/TVNET kolāža

Пандемия и война в Украине повлияли на все отрасли в Латвии, но, вероятно, одним из наиболее пострадавших оказался туризм. Снижается ли обеспокоенность туристов "небезопасностью Латвии", что страна может предложить отдыхающим и кто теперь целевая группа для входящего туризма? Обо всем этом в эфире "Кто вам платит?".

Гости эфира:

  • Юлия Жагунова - опытный отельер и профессионал гостиничного бизнеса (Relais le Chevalier);
  • Александр Егоров - гид по Риге ("Riga11:00");
  • Эрикс Лингберзиньш - председатель ALTA, декан факультета международного туризма в Turība.

Темы эфира:

  • Туристы на улицах Риги - редкое явление или совсем наоборот?
  • Из каких стран едут в Латвию?
  • Жемчужины в Латвии - зачем сюда едет турист, чем может впечатлить страна?
  • О больших мероприятиях, которые могут привлечь туриста.
  • Гастрономическое исследование под эгидой Michelin - ключ к успеху?
  • О паромах Рига - Стокгольм и Рига - Хельсинки - занимается ли Латвия налаживанием линий?
  • О лайнерах круизных линий - почему это важно и делает ли Рига успехи?

​Встречаемся в прямом эфире в 18:00 тут или на страничке RUS TVNET в Facebook! 

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